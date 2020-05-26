2020-05-26T12:52:40+03:00
Общество

Названы сроки открытия детских лагерей в Иркутской области

Рекомендовано начать оздоровительную кампанию с 1 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Названы сроки открытия детских лагерей в Иркутской области.Названы сроки открытия детских лагерей в Иркутской области.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Решение, как отметила на депутатском штабе в Законодательном собрании региона и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, предварительное. Все будет зависеть от эпидемической обстановки, которая сложится в регионе через месяц. Пока она совсем не радужная, количество больных растет в последние дни на 5-10% в сутки.

- Допускается, что этот срок может сдвинуться в связи с эпидемиологической ситуацией, - объяснила Валентина Вобликова. – Мы предлагаем дифференцированный подход, в соответствии с которым в отдаленных поселках возможно открытие лагерей во второй половине июня. В Иркутске и других городах загородные оздоровительные смены начнутся не ранее 1 июля.

Весь персонал лагеря перед выездом пройдет тщательную проверку состояния здоровья, в том числе сдаст анализы на коронавирус. Ранее сообщалось, что детские пришкольные лагеря в июне открыты не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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