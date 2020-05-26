2020-05-26T13:31:28+03:00
Общество

Движение по улице Лыткина ограничат в Иркутске с 26 мая

Автомобилистам придется считаться с этим до 1 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Движение по улице Лыткина ограничат в Иркутске с 26 мая.Движение по улице Лыткина ограничат в Иркутске с 26 мая.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Движение по улице Лыткина в Иркутске будет ограничено. Такое решение принято в связи с предстоящими со среды, 26 мая, аварийными работами на теплосетях рядом с административным зданием по адресу: ул. Лыткина, 29а.

- С 9.00 26 мая до 20.00 1 июня будет ограничено движение автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Лыткина в направлении движения от улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Партизанской, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Поэтому, если ваш привычный маршрут всегда пролегал на этом участке, постарайтесь предпочесть другой вариант движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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