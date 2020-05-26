Семья с 7-летним ребенком утонула на реке в Иркутской области

26 Май 2020 2020-05-26T14:54:17+03:00

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Семья с семилетней девочкой погибла на рыбалке в Иркутской области. Трагедия случилась 25 мая на реке Тутура в селе Чикан. Втроем на лодке они поплыли на лодке к старой ферме в Жигаловском районе. Должны были отплыть на 2 км выше по течению.

«Когда семья не вернулась к назначенному времени, родственники забили тревогу», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «На поиски были отправлены 48 спасателей, полицейских, сотрудников администрации района».

К несчастью, тела погибших были найдены утром 26 мая. Стоит отметить, что с начала мая это уже восьмое происшествие на водоемах. За этот месяц на реках области погибли 6 человек. Поиски еще 5 продолжаются. На Братском водохранилище не могут найти 1958 и 1970 годов рождения, вышедших 9 мая. С 15 числа ищут 63-летнего мужчину, который также пропал на Братском водохранилище. 24 мая в Усть-Удинском районе также на водохранилище пропали двое рыбаков.

«Ещё раз хотим напомнить, что при выходе на воду нужно принимать во внимание метеорологический прогноз, фактические скорость ветра и высоту волны», - рассказал пресс-службе ведомства руководитель Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий. – «Судоводители и иные лица, находящиеся на борту, должны быть в спасательных жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений».

Спасатели отмечают, что причины всех этих трагедий на воде – личная неосторожность и несоблюдение техники безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU