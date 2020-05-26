2020-05-26T15:33:25+03:00
Общество

Грозы, град и усиление ветра 27 мая ожидаются в Иркутской области

Сотрудники МЧС предупреждают о возможных отключениях электроэнергии в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Грозы, град и усиление ветра 27 мая ожидаются в Иркутской областиГрозы, град и усиление ветра 27 мая ожидаются в Иркутской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Иркутской области, 27 мая, испортится погода. Об усилении ветра, ливнях, грозах и даже граде жителей Приангарья предупреждают сотрудники МЧС по Иркутской области.

«27 мая местами ночью в западных, центральных, северных районах, днем по области ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, сильные дожди, ливни, грозы, град», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Днем в горах Восточного Саяна пройдет мокрый снег».

Спасатели отмечают, что при таких сильных порывах ветра возможны отключения электроэнергии, чтобы исключить коротких замыканий. Также сотрудники МЧС рекомендуют прибраться на открытых балконах и лоджиях, закрепить все легкие, объемные вещи.

«Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения», - говорят МЧСники.- «Еще отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт».

Кроме того, 27-29 мая в лесах Приангарья ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Возгорания могут возникнуть от гроз, а ветер только усугубит ситуацию. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим – нельзя сжигать мусор, разводить костры, в том числе и в мангалах.

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КОНКРЕТНО

О нарушениях правил пожарной безопасности сообщайте на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара звоните на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00, либо на номер Единой диспетчерской службы по лесам Иркутской области - 8 (3952) 22-99-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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