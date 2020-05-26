2020-05-26T20:42:53+03:00
Общество

Ливни с грозами и град возможны в Иркутской области 27 мая

МЧС просит не покидать помещений
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ливни с грозами и град возможны в Иркутской области 27 мая.Ливни с грозами и град возможны в Иркутской области 27 мая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Наступающий день, 27 мая, принесет в регион обильные осадки. А кроме ливня с грозами вероятно и усиление ветра до 25 м/с. ГУ МЧС по Иркутской области советует жителям не пренебрегать необходимыми мерами безопасности и обязательно закрывать окна во время порывистого ветра.

"Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт", — предупреждает ведомство.

Всех интересует, какие именно районы затронет гроза и сильный ветер, регион большой.

«27 мая местами ночью в западных, центральных, северных районах, днем по области ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, сильные дожди, ливни, грозы, град», - уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Днем в горах Восточного Саяна пройдет мокрый снег».

Кроме того, в такую непогоду надо быть готовым к возможным отключениям света. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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