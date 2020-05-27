2020-05-27T04:41:58+03:00
Общество

Ремонт объездной дороги в Ново-Ленино завершат в июне в Иркутске

На дороге заменят асфальт
Мария КНЯЗЕВА
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Ремонт объездной дороги в Ново-Ленино завершат в июне в ИркутскеРемонт объездной дороги в Ново-Ленино завершат в июне в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске до конца июня завершат ремонт объездной дороги в Ново-Ленино. На трассе заменят около 30 тысяч кв.метров асфальта, установят металлическое ограждение и разделительные барьеры на протяжении 400 метров на аварийно-опасных участках.

«Участок Ново-Ленинской объездной от ул. Трактовая, 28а до путепровода ВСЖД ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.

В остальном, в Иркутске ремонт дорог продолжается круглосуточно, идут работы по нанесению разметки, а также по содержанию – мойка, покраска ограждений, остановок, очистка дорог и тротуаров, уборка улиц и подземных переходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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