Более 3200 гектаров леса горит 27 мая в Иркутской области

27 Май 2020 2020-05-27T05:07:23+03:00

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В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки удалось справиться с огнем в Заларинском, Усть-Кутском, Иркутском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах. Пламя бушевало здесь на площади 361,3 гектаров. «Взять в кольцо» к утру 27 мая получилось еще три очага - в Баяндаевском, Усть-Удинском и Ольхонском районах. Здесь площадь пожаров – 133 гектара, из них только чуть больше 20 – лес.

«Действующими на утро 27 мая перешло пять пожаров», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Один из них – в Казачинско-Ленском районе – вновь зарегистрированный. И ранее обнаруженные – по одному в Киренском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь действующих очагов – 3280,1 га, из которых 3218,1 га, покрытые лесом».

Причиной семи возгораний стали действия местных жителей, еще семь очагов в лесах региона вспыхнули из-за гроз. Борются с пожарами несколько сотен человек: десантники, сотрудники лесной охраны, мобилизованные сибиряки.

Конечно, продолжается ежедневный авиамониторинг. Вчера, 26 мая, в небе за обстановкой в лесах следили четыре самолета Ан-2 и семь легкомоторных самолетов. К пожарам также приходится доставлять людей на вертолете, в понедельник пожарных-десантников к месту возгорания доставил вертолет Ми-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU