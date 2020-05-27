2020-05-27T05:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

1438 случаев заражения коронавирусом подтверждены 27 мая в Иркутской области

Из этого числа выздоровел 271 человек
Мария КНЯЗЕВА
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1438 случаев заражения коронавирусом подтверждено 27 мая в Иркутской области1438 случаев заражения коронавирусом подтверждено 27 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По данным на 27 мая в регионе диагноз COVID-19 поставили уже 1438 раз. В том числе только за последние сутки коронавирус подтвердился у 62 заболевших.

«1142 человека госпитализированы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В больницах также находятся 107 пациентов из обсерваторов, а также 565 вахтовиков».

С начала распространения коронавируса в Иркутской области справился с инфекцией 271 заразившийся, за минувшие сутки из больниц выписали 21 выздоровевшего. К сожалению, и в нашем регионе не обошлось без смертельных случаев. Десять человек скончались от коронавируса, причиной смерти еще десяти, у кого также была инфекция, стали иные заболевания, не связанные с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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