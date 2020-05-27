2020-05-27T05:37:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области возросло на 62

Количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области уже 1438
Мария КНЯЗЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области возросло на 62Количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области возросло на 62Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О смягчении режима самоизоляции в Приангарье говорить пока рано. Растет количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области. По данным на утро, диагноз COVID-19 подтвердился уже 1438 раз. Прирост за сутки – 62. К счастью. 271 человек из этого числа уже выздоровел, за сутки из медучреждений выписали 21 пациента.

В больницах региона сейчас находятся 1142 человека, в их числе 107 человек, переведенные из обсерваторов, и 565 вахтовиков. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без смертей.

«Десять человек в области умерли от коронавируса, еще 10 с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По данным Оперативного штаба по коронавирусу в Приангарье, в обсерваторах сегодня 401 гражданин. Под медицинским наблюдением в связи с приездом из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов или контактами с заразными находится 4661 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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