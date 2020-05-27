2020-05-27T05:55:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая составил 1.1 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая сообщает о том, что на улице очень много людей
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая составил 1.1 баллаИндекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая составил 1.1 баллаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В регионе продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая по-прежнему остается низким. Этим утром он всего лишь 1.1 балла, что означает, что на улице очень много людей. Но, стоит отметить, что до начала распространения коронавируса в Приангарье в среду он был всего лишь 0.4 балла.

В Иркутской области по данным на 27 мая, коронавирус подтвердился уже 1438 раз. Только за сутки 62 заболевшим поставили этот диагноз. Справился с инфекцией 271 человек. За сутки выписали из больниц 21 пациента, 1142 продолжают лечение. Десять человек скончались из-за коронавируса, еще 10 с инфекцией умерли от других тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19.

Таков индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая. В соседних с областным центром городах он выше: в Ангарске и в Улан-Удэ – 1.7 балла, в Усолье-Сибирском – 1.5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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