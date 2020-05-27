Иркутские следователи подарили многодетной семье компьютерную технику

27 Май 2020 2020-05-27T06:20:49+03:00

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Следователи СУ СК России по Иркутской области, решили помочь многодетной семье Мельниковых из Иркутска. Дело в том, что мать троих детей Елена Мельникова, которая воспитывает их одна, находится в сложном материальном положении. Из-за этого, ее старший сын Даниил, который учится на 4 курсе подшефного Иркутского кадетского корпуса им. П.А. Скороходова, вынужден был во время режима самоизоляции, делать домашние задания через телефон, так как компьютера в семье не было.

- Следователи собрали деньги и купили для Мельниковых современный мощный ноутбук, принтер, сканер, копир, факс, а также аксессуары к нему, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Всю эту оргтехнику Даниилу вручили лично.

Сам же парень признался, что после окончания кадетского корпуса хочет связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. И это ему вполне по силам. Ведь у него множество наград, дипломов, грамот и медалей за активную образовательную деятельность и спортивную жизнь. Следователям Даниил пообещал, что с новым компьютером будет учиться еще лучше. К слову сотрудники СК России по Иркутской области планируют и дальше помогать нуждающимся детям, ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/781463" frameborder="0"></iframe> Иркутские следователи закупили компьютерную технику для многодетной семьи.Видео: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU