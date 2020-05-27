27 Май 2020 2020-05-27T08:03:10+03:00

Содержательницу притона для наркоманов задержали в Иркутске, она ответит за это в суде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Свою квартиру в Ершах 37-летняя женщина из Усолья-Сибирского сдавала с большой выгодой. Не абы как, а под притон наркоманам. За эту самую деятельность она и ответит в суде. Срок по таким делам - до четырех лет колонии.

- Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили местную жительницу, которая систематически в период с марта по май этого года предоставляла жилое помещение в Ершовском микрорайоне для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Во время осмотра места происшествия полицейскими, изъято шесть использованных медицинских шприцов.

Впоследствии выяснилось, что содержательница притона для наркоманов уже судима. Следствие возбудило против нее дело за содержание притона. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU