2020-05-27T08:26:45+03:00
Общество

Успешным опытом развития адаптивного спорта в Иркутской области поделились с регионами РФ депутаты Заксобрания

Иркутская область является пилотным регионом по разработке методических рекомендаций по сдаче норм ГТО для инвалидов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова выступили модераторами семинара по развитию адаптивного спорта на 2019 - 2024 годы в режиме видеоконференции. В мероприятии участвовали представители более 24 субъектов РФ.

Председатель областного парламента Александр Ведерников отметил, что Законодательное Собрание региона уделяет особое внимание вопросам развития адаптивного спорта. Принят ряд важных законопроектов, благодаря которым в регионе спорт для людей с ограниченными возможностями получил новое развитие.

- Как раз в законодательном плане Иркутская область является пионером многих новаций, - сказал Александр Ведерников. - Например, мы одними из первых приняли закон, благодаря которому поддерживаются спортсмены-инвалиды, которые стали победителями и призерами международных соревнований, а также их тренеры.

В области проводятся различные соревнования, спартакиады, фестивали, в которых инвалиды и люди с ограниченными возможностями успешно сдают нормативы ГТО. Однако кадровое обеспечение и особенно нехватка опытных тренеров – одна из главных проблем адаптивного спорта. Вместе с тем, в области есть 40 специалистов – региональных представителей, которые занимаются развитием адаптивного спорта и физкультуры в муниципальных образованиях.

Ирина Синцова также рассказала, что Иркутская область является пилотным регионом по разработке методических рекомендаций по сдаче норм ГТО для инвалидов. В Приангарье более 12 тысяч людей этой категории занимаются физкультурой и спортом. Реализуется ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2019-2024 годы.

- Это не просто вид деятельности для этих людей, - сказала Ирина Синцова. - Это и коммуникации, социальная жизнь, самореализация. Задача нашего семинара – обмен опытом с другими субъектами страны. Так, у нас получили развитие такие виды адаптивного спорта как бочче и бег на снегоступах. Более того, мы рассмотрели вопрос медико-биологического сопровождение этих видов спорта, а также сопровождение нового для наших инвалидов направления – сдача норм ГТО по стандартам, которые определены на федеральном уровне. Иркутская область здесь выступает пилотной площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Успешным опытом развития адаптивного спорта в Иркутской области поделились с регионами РФ депутаты Заксобрания
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