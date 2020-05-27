2020-05-27T09:03:22+03:00
Происшествия

Лихача-водителя "Мерседеса" в Иркутске вычислили благодаря соцсетям

Очевидцы сняли на видео, как он едет по встречке
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Лихача-водителя "Мерседеса" в Иркутске вычислили благодаря соцсетям.Лихача-водителя "Мерседеса" в Иркутске вычислили благодаря соцсетям.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Благодаря интернету мир никогда не будет прежним. От внимания соцсетей трудно уйти в случае неадекватного поведения, а съемку сейчас делают на любой смартфон, да и видеорегистраторы в помощь. А попав в сеть, "подвиги" становятся достоянием общественности и за них приходится отвечать. Именно так, благодаря соцсетям, сотрудники ГИБДД вычислили водителя- лихача на "Мерседесе", объехавшего транспортный поток по встречке.

-Водитель автомобиля «Мерседес» грубо нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения. На записи с автомобильного регистратора видно, как неизвестный автомобилист на иномарке на одном из перекрестков в Иркутске объехал транспортный поток по полосе дороги, предназначенной для встречного движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - При этом нарушил требования запрещающего движения сигнала светофора, проехал через регулируемый пешеходный переход, на котором в этот момент были люди.

Патрульным экипажам ДПС сообщили,кого надо искать. И результат не замедлил сказаться.

Вечером того же дня один из автопатрулей ГИБДД остановил этот автомобиль. За рулём его оказался 21-летний иркутянин, который не стал отпираться. Все и так было очевидно. Сотрудники ДПС составили сразу три протокола по нарушениям. Как отмечают в полиции, этот маневр молодого человека едва не привел к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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