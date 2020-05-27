2020-05-27T09:34:31+03:00
Общество

В судах Иркутской области рассмотрено более 1500 дел о нарушении режима самоизоляции

Ограничения еще не отменены
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В судах Иркутской области рассмотрено более 1500 дел о нарушении режима самоизоляции.В судах Иркутской области рассмотрено более 1500 дел о нарушении режима самоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Более 1500 дел о нарушении режима самоизоляции рассмотрено в судах Иркутской области

С конца марта, когда в Иркутской области, для того, чтобы уменьшить скорость распространения вируса, был введен режим самоизоляции, стали фиксироваться и нарушения. За это время полицейские региона составили более 6 тысяч протоколов в отношении жителей Приангарья и приезжих, которые нарушали санитарные правила, в то числе и карантин, обязательный в случае приезда из опасных по коронавирусу территорий.

-В судебных инстанциях региона продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - На сегодняшний день рассмотрено 1672 протокола, составленных сотрудниками полиции в отношении тех, кто не соблюдал ограничения. Размер штрафов - до пяти тысяч рублей.

На заседании оперативного штаба глава региона Игорь Кобзев особо отметил, что и владельцы бизнеса должны помнить о санитарных нормах.

-Я обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несете персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришел в ваше учреждение, - сказал Игорь Кобзев.

Во время рейдов и по жалобам жителей обнаружились 226 предприятий, которые должны быть закрыты. Это, в первую очередь, увеселительные заведения, а также павильоны, торгующие спиртным ночью, а также незаконные фирмы по приему лома и отходов черного и цветного металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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