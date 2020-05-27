27 Май 2020 2020-05-27T10:19:11+03:00

Рыбак из Тулуна устроил пожар в лесу и сжег свою машину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Такое бывает, но редко. Накануне сотрудники полиции Тулунского района выезжали на пожар у села Евдокимова. Горело несколько гектаров тайги. Сотрудники лесхоза быстро остановили и потушили огонь. Тут же, на месте, выяснилось, кто виновник ситуации.

-На месте пожара полицейские обнаружили остов уничтоженного огнем автомобиля, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Вскоре сыщики нашли владельца транспортного средства. Им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развел костер и отправился на рыбалку.

Возможно, что он рассчитывал, что ничего не случится — он же рядом. Но увлекся рыбалкой, а когда почувствовал запах гари, было уже поздно. Надвигалась стена огня, машина была охвачена пламенем и оставалось одно — спасаться самому. Ему придется заплатить штрафы и за лесной пожар, и за нарушение правил самоизоляции. Но больше всех себя наказал он сам — машина-то сгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU