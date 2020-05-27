2020-05-27T10:19:11+03:00
Происшествия

Рыбак из Тулуна устроил пожар в лесу и сжег свою машину

Но ему придется заплатить и штрафы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Рыбак из Тулуна устроил пожар в лесу и сжег свою машину.Рыбак из Тулуна устроил пожар в лесу и сжег свою машину.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Такое бывает, но редко. Накануне сотрудники полиции Тулунского района выезжали на пожар у села Евдокимова. Горело несколько гектаров тайги. Сотрудники лесхоза быстро остановили и потушили огонь. Тут же, на месте, выяснилось, кто виновник ситуации.

-На месте пожара полицейские обнаружили остов уничтоженного огнем автомобиля, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Вскоре сыщики нашли владельца транспортного средства. Им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развел костер и отправился на рыбалку.

Возможно, что он рассчитывал, что ничего не случится — он же рядом. Но увлекся рыбалкой, а когда почувствовал запах гари, было уже поздно. Надвигалась стена огня, машина была охвачена пламенем и оставалось одно — спасаться самому. Ему придется заплатить штрафы и за лесной пожар, и за нарушение правил самоизоляции. Но больше всех себя наказал он сам — машина-то сгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рыбак из Тулуна устроил пожар в лесу и сжег свою машину
В судах Иркутской области рассмотрено более 1500 дел о нарушении режима самоизоляции
Лихача-водителя "Мерседеса" в Иркутске вычислили благодаря соцсетям
Успешным опытом развития адаптивного спорта в Иркутской области поделились с регионами РФ депутаты Заксобрания
Содержательницу притона для наркоманов задержали в Иркутске
Иркутские следователи подарили многодетной семье компьютерную технику
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 мая составил 1.1 балла
Количество заразившихся коронавирусом на 27 мая в Иркутской области возросло на 62
В Иркутской области практически все лесные пожары ликвидируют в первые сутки
1438 случаев заражения коронавирусом подтверждены 27 мая в Иркутской области
Более 3200 гектаров леса горит 27 мая в Иркутской области
Ремонт объездной дороги в Ново-Ленино завершат в июне в Иркутске
Режим самоизоляции в Иркутской области пока смягчать не будут
Ливни с грозами и град возможны в Иркутской области 27 мая
По факту пропажи 25-летней иркутянки возбуждено уголовное дело
Грозы, град и усиление ветра 27 мая ожидаются в Иркутской области
Семья с 7-летним ребенком утонула на реке в Иркутской области
Движение по улице Лыткина ограничат в Иркутске с 26 мая
Названы сроки открытия детских лагерей в Иркутской области
В Иркутской области безработных будут учить предпринимательству