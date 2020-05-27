Игорь Кобзев: Все факты возникновения лесных пожаров из-за гроз в Приангарье должны быть подтверждены Росгидрометом

27 Май 2020 2020-05-27T11:55:58+03:00

В течение трех дней данные об этом должны быть переданы в МЧС

Изменить размер текста: A A

Вопрос о причинах лесных пожаров в регионе разбирался сегодня, 27 мая, на заседании оперативного штаба. Глава Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу максимально быстро и четко выяснять, почему на этом участке горит тайга.

В течение трех дней все материалы о причинах возникновения пожаров необходимо передавать в МЧС или, если это связано с человеческим фактором, в МВД. Все, что касается природных факторов возникновения, должно быть документально подтверждено Росгидрометом и другими информационными данными, полученными на основе непрерывного мониторинга, – поручил глава региона.

Самый крупный лесной пожар действу с 19 мая в Тайшетском районе, в глухой тайге. В самом районе введен режим ЧС местного уровня. Тушить лес начнут сегодня — раньше это было невозможно из-за большой опасности. Десанту, который был высажен в тайге, пришлось приостановить работу из-за начавшегося верхового пожара. Сегодня огонь распространился на площади 2700 га, верховой пожар – на 400 га. Ночной ливень сбил пламя и после облета очага самолетом Ан-2 можно возобновить тушение.

Добавим, что по данным на 27 мая в Иркутской области действуют пять лесных пожаров на общей площади 3001,5 га. Один из них – в Аларском районе – обнаружен сегодня. В локализованном состоянии остаются два очага на площади 370 га – в Усть-Удинском и Киренском районах. Два пожара в Баяндаевском и Ольхонском районах сегодня потушены, их общая площадь составляла 22,5 га.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU