2020-05-27T13:29:01+03:00
Общество

4 кг опасных таблеток для похудения изъяли у иркутянки

«Пилюли» женщина продавала в Иркутской области и Бурятии
Мария КНЯЗЕВА
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4 кг опасных таблеток для похудения изъяли у иркутянки4 кг опасных таблеток для похудения изъяли у иркутянкиФото: Ольга Крыльцова
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Таблетки для похудения с сильнодействующим и опасным для здоровья веществом продавала иркутянка на территории Иркутской области и Бурятии. Накануне ее задержали сотрудники Росгвардии и транспортные полицейские. При обыске в ее жилище было найдено 4 кг таких «пилюль».

«Таблетки были упакованы, подготовлены для дальнейшего сбыта», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Наличие в них опасного вещества подтвердили эксперты».

По словам специалистов, такие таблетки могли вызвать зависимость, ухудшение самочувствия, головные боли, могли начаться проблемы с сердцем и артериальным давление. При принятии их могли наступить расстройства психики, нарушится сон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», то есть в крупном размере. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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