У незаконно обналичившей маткапитал иркутянки изъяли деньги

27 Май 2020 2020-05-27T14:00:50+03:00

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Уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» возбудили из-за обналичивания материнского капитала жительницей Иркутска. На судебном заседании в региональном центре постановили вернуть деньги обратно в отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области. Всего около 430 тысяч рублей.

Однако, сделать этого вовремя женщина не пожелала. Так доступ к счету неплательщицы получили судебные приставы.

«Средства пошли на возмещение ущерба, причиненного преступлением», - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Приангарью. – «Деньги переведены на расчетный счет Пенсионного Фонда по Иркутской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU