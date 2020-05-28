Пропавшую иркутянку нашли убитой на Александровском тракте

28 Май 2020 2020-05-27T21:18:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, дети 25-летней Надежды Поляковой, за поисками которой напряженно следил весь Иркутск, уже не увидят маму живой. Попутчик, который согласился подвезти молодую женщину домой, изнасиловал и убил ее. Подозреваемый уже дал признательные показания.

«По версии следствия, утром 23 мая обвиняемый на автодороге вблизи села Урик увидел девушку, которая искала попутку. Мужчина предложил ей помощь, она села в грузовой автомобиль. Проехав несколько километров в сторону села Еловка, обвиняемый свернул с трассы, заехал в лесной массив, где жестоко изнасиловал девушку. Испугавшись за содеянное, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. К сожалению, девушка не смогла выбраться и позвать на помощь. Переехав в другое место, обвиняемый, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство.», - сообщают страшные подробности в СУ СК РФ по Иркутской области.

Нашли его во многом благодаря внимательности водителей.

«Двое неравнодушных жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из них подвозил женщину до поселка Урик, что позволило сократить географию поиска. Другой сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась разыскиваемая.», - рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Информация тщательно проверялась. Полицейские нашли грузовик, вычислив его из тысячи таких же. Для этого потребовалась помощь экспертов СУ СК РФ по Иркутской области. Они максимально улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видеорегистратора свидетеля. Таким образом, был установлен номер автомобиля, а потом задержан и сам 42-летний водитель.

Сейчас этому мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, убийстве и краже, потому что он не остановился перед тем, чтобы похить и спрятать ценные вещи убитой . На допросе он признал свою вину и подробно рассказал, как убил попутчицу .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай»: подозреваемый в убийстве 25-летней Надежды Поляковой рассказал подробности преступления (Подробности)

«Дочек отвлекаем от разговоров про маму как можем»: муж пропавшей 25-летней иркутянки рассказал о ее исчезновении (Подробности)

Вышла из автобуса на Александровском тракте и пересела в неизвестный автомобиль: поиски 25-летней женщины продолжаются в Иркутске (Подробности)

Доехала на попутке до Урика, а потом бесследно исчезла: поиски пропавшей 25-летней женщины в Иркутске продолжаются (Подробности)

Изнасиловал, ограбил и задушил: задержан подозреваемый в убийстве 25-летней иркутянки (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU