Аварийное отключение электроэнергии 28 мая произошло в Октябрьском районе

28 Май 2020 2020-05-28T04:37:03+03:00

Восстановить подачу электричества в Иркутске обещают к обеду

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В Иркутске жители Октябрьского района утром 28 мая вынуждены были пойти на работу, не выпив утренний кофе. Аварийное отключение электричества произошло там в 7 утра.

«Электроснабжение большей части потребителей уже восстановлено», - сообщается в официальной группе «Иркутской электросетевой компании». – «Без электроэнергии остаются дома в районе улиц Волжска, Партизанская, Лопатина».

Бригада специалистов работает над восстановлением подачи электричества в квартиры горожан. Справиться они обещают к обеду, в 13.00 «свет» вернется в дома Октябрьского района.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в большинстве районов также пройдут плановые отключения электроэнергии. Где-то «света» не будет всего 20-30 минут, а где-то временные отрезки приличные. Адреса и время отключения – здесь.

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Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU