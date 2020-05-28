2020-05-28T04:37:03+03:00
Общество

Аварийное отключение электроэнергии 28 мая произошло в Октябрьском районе

Восстановить подачу электричества в Иркутске обещают к обеду
Мария КНЯЗЕВА
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Аварийное отключение электроэнергии 28 мая произошло в Октябрьском районеАварийное отключение электроэнергии 28 мая произошло в Октябрьском районеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Иркутске жители Октябрьского района утром 28 мая вынуждены были пойти на работу, не выпив утренний кофе. Аварийное отключение электричества произошло там в 7 утра.

«Электроснабжение большей части потребителей уже восстановлено», - сообщается в официальной группе «Иркутской электросетевой компании». – «Без электроэнергии остаются дома в районе улиц Волжска, Партизанская, Лопатина».

Бригада специалистов работает над восстановлением подачи электричества в квартиры горожан. Справиться они обещают к обеду, в 13.00 «свет» вернется в дома Октябрьского района.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в большинстве районов также пройдут плановые отключения электроэнергии. Где-то «света» не будет всего 20-30 минут, а где-то временные отрезки приличные. Адреса и время отключения – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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