1498 случаев заражения коронавирусом подтверждены 28 мая в Иркутской области
В Иркутской области количество заразившихся коронавирусом продолжает расти. Ежедневно прирост заболевших за сутки измеряется десятками. За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился еще у 60 человек. С начала распространения коронавируса в регионе заболевание фиксировали уже 1498 раз.
«1183 человека госпитализированы», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 108 пациента из обсерваторов и 568 вахтовиков».
Справиться с инфекцией на сегодняшний день смогли 295 сибиряков, 19 человек выписали из больниц накануне. К несчастью, борьба с COVID-19 и в Приангарье не обошлась без смертей. Десять человек умерли от коронавируса, причиной смерти еще 10 с таким же диагнозом стали иные заболевания, не связанные с коронавирусом.
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