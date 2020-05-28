Главный санитарный врач России Анна Попова о борьбе с коронавирусом: "Мы выиграли время"
Главный санитарный врач России Анна Попова в интервью с обозревателем "КП" Александром Гамовым рассказала, что страна начала готовиться к эпидемии коронавируса заранее, когда число заболевших росло медленно. Это, по ее словам, позволило выиграть время. С января до середины марта действовали на опережение.
- Россия фактически оказалась между тремя очагами заболевания на наших границах: Китай, Иран и Европа. Было принято решение о своевременном закрытии границ, - сказала Анна Попова. - Два с половиной месяца - достаточное время для подготовки к борьбе с инфекцией.
Как считает руководитель Роспотребнадзора, именно подготовка к эпидемии и введенные в стране ограничительные меры (нерабочие дни и режим самоизоляции) - все это позволило спасти много жизней. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района
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ИСТОЧНИК KP.RU