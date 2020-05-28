2020-05-28T05:02:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области: плюс 60

Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области возросло до 1498
Мария КНЯЗЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области: плюс 60Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области: плюс 60Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как бы иркутяне не желали смягчение режима самоизоляции, статистика неумолима - количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области продолжает расти. Еще у 60 заболевших за минувшие сутки подтвердился COVID-19. В общей сложности такой диагноз в Приангарье был поставлен уже почти полторы тысячи раз, если быть точными - 1498.

В больницах региона продолжают лечение 1183 человека. Стоит отметить, что в этом числе 568 вахтовиков, еще 108 пациентов попали на больничные койки из обсерваторов.

«За сутки из медучреждений выписано 19 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Всего выздоровели 295 заболевших».

К несчастью, есть и потери. Коронавирус стал причиной кончины 10 человек, еще 10 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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