Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области: плюс 60
Как бы иркутяне не желали смягчение режима самоизоляции, статистика неумолима - количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области продолжает расти. Еще у 60 заболевших за минувшие сутки подтвердился COVID-19. В общей сложности такой диагноз в Приангарье был поставлен уже почти полторы тысячи раз, если быть точными - 1498.
В больницах региона продолжают лечение 1183 человека. Стоит отметить, что в этом числе 568 вахтовиков, еще 108 пациентов попали на больничные койки из обсерваторов.
«За сутки из медучреждений выписано 19 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Всего выздоровели 295 заболевших».
К несчастью, есть и потери. Коронавирус стал причиной кончины 10 человек, еще 10 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19.
Читайте также:
«Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай»: подозреваемый в убийстве 25-летней Надежды Поляковой рассказал подробности преступления. 23 мая ее подсадил на трассе водитель грузовика, вывез в лес, изнасиловал и задушил [фото, видео]
Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU