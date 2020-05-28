Как пройдет Парад Победы 24 июня

28 Май 2020 2020-05-28T05:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна новая дата проведения Парада в честь 75-летия Победы. Он пройдет 24 июня. Чтобы исключить риски для здоровья участников, внушительный корпус военных врачей очень плотно будет контролировать их состояние. Как сообщает сайт kp.ru, некоторые «иногородние» подразделения (там, где коронавирус еще свирепствует) будут заменены расчетами Западного военного округа и московского гарнизона. А заболевших коронавирусом заменят те, кто готовился к параду в резерве.

Есть и другой обывательский вопрос: успеют ли участники парада подготовиться? Тут стоит напомнить, что подготовка к нему началась еще в феврале и длилась больше двух месяцев — пока не поступила команда «отложить». Кто-то подсчитал, что за это время войска «натопали 600-700 километров. Так что за 2-месячный перерыв войска вряд ли утратили парадные навыки. К тому же впереди – еще месяц тренировок.

Ну а как же будет с количеством личного состава и боевой техники? В Минобороны говорят, что изменения будут незначительные. Так что «параметры» парада будут почти теми же, как они были заявлены министром обороны Сергеем Шойгу еще в феврале: примерно 15 тысяч солдат и офицеров и около 400 единиц наземной и воздушной техники. Ожидаются и «фишки» парадных смотрин – целый батальон (30 единиц) легендарных танков Т-34 и премьера некоторых новинок боевой техники. Предварительно, установлено что время парада составит – около 1,5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU