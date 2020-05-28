28 Май 2020 2020-05-28T05:37:23+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 28 мая сообщает, что на улицах города очень много народу

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Индекс самоизоляции в Иркутске на 28 мая остается невысоким, хотя в Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом с каждым днем. Прирост заболевших измеряется десятками. Сегодня плюс 60 подтвержденных диагнозов COVID-19. Итого почти полторы тысячи случаев заражения на территории Приангарья – 1498.

Стоит отметить, что в обычные «докоронавирусные» дни индекс самоизоляции все же был ниже – всего 0.7 балла. К тому же стоит учесть, что почти 100% предприятий региона возобновили свою работу и 87% индивидуальных предпринимателей также трудятся. Так индекс самоизоляции в Иркутске на 28 мая составил 1.4 балла.

Однако, жители соседних городов к соблюдению режима относятся все же ответственней. В Ангарске и Усолье-Сибирском этим утром показатель 2.0 балла, в Улан-Удэ – 1.9.

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