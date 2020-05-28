2020-05-28T06:43:18+03:00
Общество

В Иркутской области помогут работникам, которым грозит увольнение из-за простоя

Речь идет о тех отраслях, которые пострадали из-за коронввируса
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В Иркутской области помогут работникам, которым грозит увольнение из-за простоя.В Иркутской области помогут работникам, которым грозит увольнение из-за простоя.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Большая часть предприятий в Иркутской области работает - 97%. Работают и представители малого и среднего бизнеса - 87%. Но есть сферы, которые до сих пор не могут начать деятельность. Закрыты общепит, вся сфера досуга, крупные магазины. Представителям этих, а также других наиболее пострадавших от коронавируса фирм, которые вынужденно простаивают или работают не полный день, объявили о сокращении штатов или отправили людей в отпуска без содержания, помогут финансами. Это поручение главы региона.

-Компаниям и предпринимателям, которые в силу финансовых проблем не могут обеспечить выплату заработной платы, уплату страховых взносов, предоставляются субсидии, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области .- Средства должны быть направлены на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для сотрудников. Выплата на одного человека составит более 19 тысяч рублей.

Из областного бюджета на эти цели потратят 30 млн рублей. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных между работодателями и органами занятости населения. Уже есть 22 соглашения на выплату средств 352 работникам, готовится еще 16.

Временные работы, в которых заняты более 300 человек - это озеленение и благоустройство территорий, мелкие строительные и подсобные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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