28 Май 2020 2020-05-28T07:39:04+03:00

Операция «Тонировка» в Иркутске: инспекторы ГИБДД поймали более 200 нарушителей за три дня. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Всего за три дня, что длилась операция «Тонировка», иркутские инспекторы ГИБДД поймали более 200 водителей, которые ездили на машинах, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям технического регламента.

Итак, среди нарушителей, 17 водителей не пожелали выходить из сумрака и не стали снимать черную пленку на месте. В отношении них составлены административные протоколы. Этим водителям в 10-дневный срок предстоит устранить нарушения и явиться в подразделение ГИБДД, чтобы показать растонированный автомобиль инспекторам.

- Если водитель не устранит нарушение и не явится в подразделение ГИБДД в положенные сроки, то при следующей остановке автомобиля сотрудниками ДПС, нарушителя привлекут по статье «Неповиновению законному распоряжению или требованию полицейского», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За это можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

И еще немного цифр. С начала этого года в Иркутской области поймали уже 8695 любителей тонировки. Из них - 2915 - в Иркутске и Иркутском районе.

Кстати, полицейские еще раз напоминают автомобилистам, что так называемая альтернатива тонировке («сетки», «шторки», «легкосъемная пленка»), также запрещены по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU