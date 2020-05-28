2020-05-28T07:57:31+03:00
Происшествия

Ищут почти 20 дней: 23-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области

Алексей Давыдов из Заларинского района ушел из дома 10 мая и не вернулся
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут почти 20 дней: 23-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Ищут почти 20 дней: 23-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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О пропаже 23-летнего Алексея Давыдова из Заларинского района 10 мая полицейским сообщил его взволнованный брат. Он рассказал, что Алексей еще 10 мая ушел из дома в поселке Тыреть, в микрорайоне Солерудник, и отправился на железнодорожный вокзал. Больше на связь он не выходил. Никто из родственников и друзей ничего не знает о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы Алексея Давыдова. На вид ему 25-30 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, славянской внешности, русые короткие волосы. Был одет в синий свитер с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сразу сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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