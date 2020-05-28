Пожар в торговом центре Тулуна произошел из-за окурка, брошенного продавщицей

28 Май 2020 2020-05-28T08:50:20+03:00

Во время пожара в торговом центре Тулуна эвакуировали 20 человек

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Про предупреждения относительно того, что не нужно разбрасывать окурки где попало слышали все. Но пожары из-за неосторожности при курении до сих пор не редкость. Именно такой произошел в Тулуне накануне.

- Персоналом магазина по лестницам были эвакуированы 20 человек. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела стена двухэтажного здания и мусор у стены. Через несколько минут открытый огонь был потушен, еще через час последствия огня были ликвидированы. Повреждена стена здания снаружи и изнутри, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Словом, особых последствий, кроме убытков для владельцев бизнеса, нет. Примечательно то, почему загорелся магазин.

«Опросив свидетелей и внимательно изучив камеры видеонаблюдения, мы установили виновника пожара. Им оказалась женщина-продавец того же торгового центра, которая выходила на улицу, чтобы покурить. Сигарету она бросила в кучу мусора у стены.", - сообщает подробности ведомство.

Сейчас подсчитывается ущерб. А после этого станет ясно, как накажут продавщицу. Ответит и владелец бизнеса, который допустил захламление территории.

ИСТОЧНИК KP.RU