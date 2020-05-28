28 Май 2020 2020-05-28T10:31:39+03:00

Сибиряк сядет в тюрьму на 5 лет за избиение полицейского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Случилась эта история в сентябре прошлого года в Качугском районе Иркутской области. Там сотрудники уголовного розыска вышли на след 22-летнего жителя Баяндаевского района, объявленного в федеральный розыск. При задержании мужчина стал оказывать сопротивление, серьезно пострадал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска.

«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Заседание суда прошло накануне в Качугской районе».

Следователи предоставили неопровержимые доказательства вины подсудимого, который, кстати, частично вину все же признал. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима.

Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU