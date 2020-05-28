2020-05-28T10:31:39+03:00
Общество

Сибиряк сядет в тюрьму на 5 лет за избиение полицейского

Житель Иркутской области нанес телесные повреждения сотруднику уголовного розыска при задержании
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Сибиряк сядет в тюрьму на 5 лет за избиение полицейскогоСибиряк сядет в тюрьму на 5 лет за избиение полицейскогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Случилась эта история в сентябре прошлого года в Качугском районе Иркутской области. Там сотрудники уголовного розыска вышли на след 22-летнего жителя Баяндаевского района, объявленного в федеральный розыск. При задержании мужчина стал оказывать сопротивление, серьезно пострадал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска.

«Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Заседание суда прошло накануне в Качугской районе».

Следователи предоставили неопровержимые доказательства вины подсудимого, который, кстати, частично вину все же признал. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима.

Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орудия для добычи огня нашли на месте строительства трассы в Иркутской области
Заморозки ожидаются 29 мая в Иркутской области
Сибиряк сядет в тюрьму на 5 лет за избиение полицейского
Пожар в торговом центре Тулуна произошел из-за окурка, брошенного продавщицей
Ищут почти 20 дней: 23-летний мужчина пропал без вести в Иркутской области
Операция «Тонировка» в Иркутске: инспекторы ГИБДД поймали более 200 нарушителей за три дня
В Иркутской области помогут работникам, которым грозит увольнение из-за простоя
Индекс самоизоляции в Иркутске на 28 мая составил 1.4 балла
Как пройдет Парад Победы 24 июня
Количество заразившихся коронавирусом на 28 мая в Иркутской области: плюс 60
Главный санитарный врач России Анна Попова о борьбе с коронавирусом: "Мы выиграли время"
1498 случаев заражения коронавирусом подтверждены 28 мая в Иркутской области
Аварийное отключение электроэнергии 28 мая произошло в Октябрьском районе
Пропавшую иркутянку нашли убитой на Александровском тракте
Отключение света в Иркутске 28 мая: ищите свои адреса
У незаконно обналичившей маткапитал иркутянки изъяли деньги
В Иркутске планируют построить новый детский сад
4 кг опасных таблеток для похудения изъяли у иркутянки
Оздоровительная кампания в Иркутской области стартует в июле, если позволит эпидситуация
Причины лесных пожаров должны подтверждаться документально
Игорь Кобзев: Все факты возникновения лесных пожаров из-за гроз в Приангарье должны быть подтверждены Росгидрометом