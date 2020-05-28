Заморозки ожидаются 29 мая в Иркутской области

28 Май 2020 2020-05-28T10:55:16+03:00

О минусовых температурах также 30 и 31 мая в Приангарье предупреждают в МЧС

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Внимание, садоводы и огородники! В Приангарье в ближайшие дни при прояснении ожидаются заморозки до -5 градусов. По возможности, защитите посевы от непогоды.

«29-30 мая местами по области, 31 мая местами в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки 0,-5», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Завтра утром,29 мая, при прояснении, в регионе столбики уличных термометров опустятся до -5 градусов. Ночью температуры будут плюсовые +2…+7. Днем +12…+17, местами +5…+10. Облачность в Иркутской области - переменчивая, местами пройдут дожди, в северных районах т в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья – с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с с порывами до 14 м/с.

В Иркутске отрицательных температур синоптики не прогнозируют. Этой ночью ожидаются показатели +3…+5. Днем до +16. Временами слабый дождь, ветер дует с северо-запада со скоростью днем до 7-12 м/с.

30 мая заморозки на рассвете ожидаются также по всей области до -5 градусов, 31 мая при прояснении до -3 будет только в северных и верхнеленских районах Приангарья. В субботу – небольшой дождь, ночью 0..+5, днем местами от +8 до +20. В воскресенье в ночное время суток +3…+8, днем по региону от +11 до +23, небольшие дожди, в южных районах – грозы.

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Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района 00:00 00:00

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