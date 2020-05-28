Орудия для добычи огня нашли на месте строительства трассы в Иркутской области
В Иркутской области на месте строительства объезда города Усолье-Сибирское автодороги Р-255 начались археологические раскопки. Прежде чем проложить там трассу нужно поднять из земли все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет.
О том, что в Усольском районе есть стоянка древнего человека времен палеолита известно уже 90 лет, поэтому археологические работы были внесены в план строительства. Управиться ученые планируют за два года. В 2020-м раскопки проведут на площади в 20 тысяч кв.метров. Сейчас специалисты трудятся вблизи села Большая Елань. И находки уже есть.
«На одном из участков уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Археологи не исключают, что в данном месте могут быть найдены останки мамонтов или шерстистых носорогов.
Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района
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