2020-05-28T12:16:12+03:00
Общество

Будет создан координационный совет по комплексному развитию Иркутска

Состав участников, график заседаний формируются
Мария КНЯЗЕВА
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Будет создан координационный совет по комплексному развитию ИркутскаБудет создан координационный совет по комплексному развитию ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Общественно-политические деятели, ведущие экономисты и социологи, ректоры вузов, представители профессиональных сообществ, Почетные граждане Иркутска войдут в состав координационного совета по комплексному развитию нашего города, который будет создан в региональном центре в ближайшее время. Без обсуждения на заседаниях нового органа в столице Приангарья не будут осуществлять масштабные проекты.

«Координационный совет при мэрии создается для обсуждения и разработки действенных механизмов для развития ключевых направлений деятельности областного центра – в сфере экономики, градостроительства, благоустройства города, формированию дорожно-транспортной схемы и других», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Накануне прошла первая рабочая встреча по его созданию. Решено, что у совета будет график заседаний, программа работы. Имена членов пока неизвестны, сообщается только, что в рядах советчиков будут профессионалы, люди с богатым опытом и знаниями, которые помогут в развитии столицы Приангарья. Уже в ближайшее время членам координационного совета предстоит обозначить путь развития строительства в черте города на 2020-2024 годы.

Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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