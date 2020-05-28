2020-05-28T14:05:13+03:00
Общество

Стало известно, как пройдет в Иркутске День города

Шестого июня праздник пройдет в онлайн-формате
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стало известно, как пройдет в Иркутске День города.Стало известно, как пройдет в Иркутске День города.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутяне долго гадали, как пройдет День города, их любимый праздник. Все помнят выступления артистов на открытой сцене в центре города, карнавальное шествие. Этот праздник -шумный и веселый. Перенесут его на другую дату или событие все-таки состоится в урезанном формате из-за коронавируса ? Оказалось - ни то, и ни другое. Праздник пройдет в онлайн-формате. Но основные торжества все-таки состоятся, в августе. К этому моменту все ограничения будут, скорее всего, сняты

– В первый выходной день июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник – День города. Однако мы как организаторы не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом. А 6 июня мы предлагаем отметить День города Иркутска в онлайн-формате, – отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Кстати, празднование, несмотря на онлайн-режим, обещает быть интересным. В день праздника, 6 июня на различных интернет-, радио- и телевизионных площадках пройдет более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов.

И, кроме всего прочего, стартует интереснейший проект, который реализуется совместно "Комсомолкой" и администрацией Иркутска - онлайн-конкурс талантов «Твой звездный выход». Старт ему будет дан 6 июня, а награждение победителей и финальный концерт состоятся на острове «Юность» в День города в августе. Подробнее о проекте читайте здесь

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий продолжится виртуальный проект «Минута Памяти». Напомним, на конкурс принимаются видеоролики с рассказами о героях Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Из видеоматериалов участников будет составлен сборник историй о ветеранах войны. Подать заявку на участие и прикрепить ссылку на ваш видеоролик можно на сайте минутапамяти.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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