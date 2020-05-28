2020-05-28T14:18:17+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на улице Депутатская в Иркутске: одна из машин перевернулась

Информация о пострадавших уточняется
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Четыре автомобиля столкнулись на улице Депутатская в Иркутске: одна из машин перевернулась. Фото: "ДТП 38RUS"Четыре автомобиля столкнулись на улице Депутатская в Иркутске: одна из машин перевернулась. Фото: "ДТП 38RUS"
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Крупное ДТП произошло днем, 28 мая на пересечении улиц Депутатская и Лыткина в Иркутске. В 16.30 там столкнулись сразу четыре автомобиля. Судя по многочисленным фотографиям, которые очевидцы публикуют в группе «ДТП 38 RUS», от удара одна из машин перевернулась и оказалась на крыше. Есть ли в аварии пострадавшие, пока неизвестно.

- На месте работают два патрульных экипажа ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы выясняют все подробности.

Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам соблюдать скоростной режим на городских улицах и трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Четыре автомобиля столкнулись на улице Депутатская в Иркутске: одна из машин перевернулась
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