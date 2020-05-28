Специалисты объяснили, опасен ли кошачий коронавирус для человека

28 Май 2020 2020-05-28T16:19:04+03:00

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У кошки выявлен коронавирус SARS-CoV-2: что это значит для владельцев домашних животных в России? Об этом KP.RU рассказал заслуженный ветеринарный врач России президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

"Обнаружили вирус. Ну и что? Это совершенно ничего не значит. Я призываю все организации, которые проводят научные исследования о заражении животных новым коронавирусом, давать информацию очень осторожно. Потому что обычный человек реагирует на такие сообщения очень болезненно. Люди нервные. Они начинают животных выкидывать. А ведь оснований опасаться, что домашние животные заразят вас COVID-19, на сегодняшний день не существует." - прокомментировал специалист. .

Он объяснил, что даже если вирус находится в организме кошки, заразиться от нее невозможно. Она никому болезнь не передаст. Это касается и других питомцев, от собак до хомячков и шиншилл. Сергей Середа заверил, что у науки нет данных о том, что этот вирус может передаваться от домашних любимцев людям. Пытаться сдавать анализы кошкам не стоит. Во-первых, их нигде не принимают, во-вторых, если и получится сделать это, то за деньги. И в третьих, нет практической пользы. Животное - носитель вируса - не болеет.

ИСТОЧНИК KP.RU