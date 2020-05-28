2020-05-28T16:41:42+03:00
Происшествия

Пропавшего мужчину со шрамом на лице разыскивают в Иркутской области

Он пропал 8 апреля, находясь в Бурятии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пропавшего мужчину со шрамом на лице разыскивают в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиПропавшего мужчину со шрамом на лице разыскивают в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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О пропаже 42-летнего Руслана Кудинова полицейским сообщили его родственники. Они рассказали, что еще 8 апреля этого года мужчина вышел из жилого вагончика, расположенного в лесу у трассы «Байкал» в районе станции Переемная Кабанского района Бурятии, и не вернулся. Больше на связь он не выходил.

Полицейские выяснили, что через сутки после этого Руслан выходил на телефонную связь и сообщил, что находится в Красноярске. Сыщики не исключают, что мужчина может находиться в Иркутской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. Его рост 176 см., на вид 42 года, худощавого телосложения, короткие светло русые волосы, серо-зеленные глаза. Из особых примет выделяют шрам на лице в области скулы с левой стороны длиной 1см, шрам на правой ноге в области голени от колена до ступни шириной 1 см, овальный ожог на бедре с левой стороны диаметром 10 см, татуировка на левой руке в области запястья на внутренней части в виде А(II). Мужчина был одет в вязанную черную шапку, камуфлированный костюм цвета хаки, резиновые сапоги с брезентовой тканью на голяшке цвета хаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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