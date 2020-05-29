2020-05-29T09:15:29+03:00
Общество

За стрельбу в пробке иркутянин отправится в колонию

Мужчина несколько раз выстрелил в окно автомобиля на Иркутном мосту
Мария КНЯЗЕВА
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За стрельбу в пробке иркутянин отправится в колониюЗа стрельбу в пробке иркутянин отправится в колониюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пробки, конечно, тяжелое испытание для многих водителей. Но уж точно не повод открывать огонь, как поступил в ноябре 2019 года иркутянин.

Медленно двигаясь по Иркутному мосту в потоке машин, он несколько раз выстрелил из окна автомобиля. Поняв, что нарушил закон и очевидцы наверняка уже позвонили полицейским, мужчина остановился на парковке после моста и стал ждать сотрудников МВД.

Оказалось, что водитель к тому же был пьян и уже ранее не однократно судим по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Свердловский суд Иркутска назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Там иркутянин проведет 1 год и 8 месяцев.

«Также права управлять транспортными средствами подсудимый лишился на 3 года», - отметили в пресс-службе суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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