Количество заразившихся коронавирусом на 29 мая в Иркутской области: плюс 162

29 Май 2020 2020-05-29T06:04:35+03:00

Количество заразившихся коронавирусом на 29 мая в Иркутской области говорит о том, что инфекция еще не отступила

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Количество заразившихся коронавирусом на 29 мая в Иркутской области озвучили региональные власти. Прирост за сутки – 162. В общей сложности коронавирус в Приангарье регистрировали у 1660 заболевших.

Стоит отметить, что 305 человек из этого числа уже выздоровели. Но не обошлось без летальных исходов. Утром 29 мая стало известно о кончине еще двух пациентов с коронавирусом. Причиной смерти одного из них стала именно коронавирусная инфекция, еще один с диагнозом COVID-19 умер от другого тяжелого заболевания. В общей сложности с коронавирусом в регионе скончались 22 человека: 11 от COVID-19, еще столько же от иных заболеваний, не связанных с инфекцией.

«В больницах региона сейчас 1333 пациента, в их числе 135 переведенных из обсерваторов и 672 вахтовика», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Таково количество заразившихся коронавирусом на 29 мая в Иркутской области. Отметим, что в обсерваторах Приангарья сейчас 318 человек. Под медицинским наблюдением из-за контактов с заразившимися или в связи с приездом из неблагополучных по коронавирусу регионов находятся еще 4943 сибиряка.

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ИСТОЧНИК KP.RU