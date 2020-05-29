2020-05-29T06:54:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая всего 1 балл

Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая выше, чем до прихода коронавируса в регион
Мария КНЯЗЕВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая всего 1 баллИндекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая всего 1 баллФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая составил всего 1 балл, что неудивительно, ведь многие из горожан уже ходят на работу: 97% предприятий области работают, как и 87% предпринимателей. Кроме того, регион приступил к первому этапу выхода из режима повышенной готовности - сейчас разрешено ходить в бани, заниматься спортом на улице по парам или членам одной семьи, проживающим вместе. А с 1 июня начнется и торжественная регистрация браков. Причем присутствовать на ней смогут не только жених и невеста.

Когда начнется второй этап – пока неизвестно. Как бы сибирякам не хотелось вернуться к прежней жизни, увы, статистика неумолима. Количество заболевших коронавирусом в Приангарье продолжает расти. По данным на утро 29 мая диагноз COVID-19 в регионе был поставлен уже 1660 заразившимся, кстати, 305 из них уже выздоровели, 22 человека умерли: 11 от коронавируса, причиной смерти еще одиннадцати с коронавирусной инфекцией стали другие тяжелые заболевания.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 29 мая сообщает, что на улицах города очень много людей и лучше без необходимости из дома сейчас не выходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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