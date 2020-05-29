В ДТП под Черемховом пострадали двое подростков

29 Май 2020 2020-05-29T09:14:41+03:00

Автомобиль «Тойота Карина» съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет

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ДТП произошло накануне на автодороге «Черемхово – Голуметь – Онот» . Уже известно, что 26-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» ехал в село Жмурово со стороны деревни Нены, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате случившегося водитель и три пассажира, в том числе два 16-летних подростка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

По ее результатам станет ясно, что стало причиной аварии и кто понесет за это ответственность.

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