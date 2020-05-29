Три кафе в Иркутске за работу во время самоизоляции оштрафуют
Владельцев трех кафе в центре Иркутска привлекут к ответственности за нарушение работы в условиях режима повышенной готовности. Все три заведения общепита, невзирая на запреты, связанные с коронавирусом, работали как обычно, обслуживая посетителей в своих залах. Это обнаружилось во время рейдов в в Правобережном округе Иркутска.
- На момент проведения проверки в залах находилось до 23 посетителей одновременно. Это является недопустимым в сегодняшних условиях. Владельцы кафе подвергают своих сотрудников и клиентов риску заражения коронавирусом, - прокомментировал ситуацию начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов.
За эти нарушения владельцам общепита придется ответить по закону и выплатить немаленькие штрафы. Два кафе принадлежат индивидуальным предпринимателям, и они заплатят от 30 до 50 тысяч рублей по решению суда. Одно принадлежит фирме, здесь наказание более жесткое - от 100 до 300 тысяч рублей.
Режим повышенной готовности действует. В этой ситуации кафе и рестораны имеют право работать только по заказам, с условием, что сами доставят блюдо, либо его заберет клиент.
Снести нельзя оставить. Что делать с “деревяшками” в центре города?
ИСТОЧНИК KP.RU
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