29 Май 2020 2020-05-29T09:13:42+03:00

Три кафе в Иркутске за работу во время самоизоляции оштрафуют. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Владельцев трех кафе в центре Иркутска привлекут к ответственности за нарушение работы в условиях режима повышенной готовности. Все три заведения общепита, невзирая на запреты, связанные с коронавирусом, работали как обычно, обслуживая посетителей в своих залах. Это обнаружилось во время рейдов в в Правобережном округе Иркутска.

- На момент проведения проверки в залах находилось до 23 посетителей одновременно. Это является недопустимым в сегодняшних условиях. Владельцы кафе подвергают своих сотрудников и клиентов риску заражения коронавирусом, - прокомментировал ситуацию начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Геннадий Терехов.

За эти нарушения владельцам общепита придется ответить по закону и выплатить немаленькие штрафы. Два кафе принадлежат индивидуальным предпринимателям, и они заплатят от 30 до 50 тысяч рублей по решению суда. Одно принадлежит фирме, здесь наказание более жесткое - от 100 до 300 тысяч рублей.

Режим повышенной готовности действует. В этой ситуации кафе и рестораны имеют право работать только по заказам, с условием, что сами доставят блюдо, либо его заберет клиент.

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ИСТОЧНИК KP.RU