29 Май 2020 2020-05-29T09:13:06+03:00

Подтопление прогнозируют в Киренском районе из-за повышения уровня воды в реке Киренга. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Вода может подняться 29 и 30 мая

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Внимание, жители Киренского района! Иркутские спасатели предупреждают, что 29 и 30 мая в реке Киренге ожидается повышение уровня воды. В районе села Казачинское она может подняться до 240-270 см при критической отметке в 250 см. А в районе деревни Шорохово повышение уровня прогнозируется до отметок 540-570 см при критической в 560 см.

- Возможен выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за неблагоприятного прогноза, спасатели провели проверку готовности местных властей и оперативных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU