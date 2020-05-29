2020-05-29T10:55:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай коронавируса подтвержден в Чунском районе

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Первый случай коронавируса подтвержден в Чунском районеПервый случай коронавируса подтвержден в Чунском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжает расти. По данным на 29 мая, диагноз COVID-19 в регионе поставлен уже 1660 раз. К счастью, 305 человек из этого числа из больниц уже выписаны. Прирост за сутки составил 162 заразившихся. А на карте распространения коронавируса в Иркутской области появилась новая территория. Коронавирус «добрался» и до Чунского района. Пока там один заболевший, за пределы региона он не выезжал – заразился по контакту.

Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области, в больницах региона сейчас получают необходимое лечение 1333 пациента, в их числе 672 вахтовика и 135 человек, переведенные в палаты из обсерваторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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