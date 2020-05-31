31 Май 2020 2020-05-31T04:15:03+03:00

Погода на 31 мая в Иркутске: днем +23, к вечеру возможен дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В последний день весны погода порадует жителей Иркутска. В воскресенье, 31 мая синоптики обещают в нашем городе переменную облачность. Днем осадков не ожидается, ветер подует 6-11 м/с, столбик термометра покажет +21, +23 градуса. Правда, к вечеру возможен небольшой дождь.

По Иркутской области практически такая же картина. Правда, днем, 31 мая местами пройдут кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья дожди, местами ливневые дожди, грозы, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, с переходом утром и днем на западный северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем ожидается +18,+23 градуса, при облачной погоде +9,+14.

ИСТОЧНИК KP.RU