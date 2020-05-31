2020-05-31T06:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 31 мая выросло на 46

В общей сложности в регионе 1513 заболевших
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 31 мая выросло на 46Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 31 мая выросло на 46Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии 31 мая зафиксировано еще 46 заболевших коронавирусом. В общей сложности, с начала распространения инфекции в республике заболели 1513 человек. В стационарах продолжают лечение 514 пациентов, еще 166 на амбулаторном лечении.

- Из 46 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов России, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии. - 10 – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 3 – из домашних очагов, 3 – связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, 3 – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, с другими ранее выявленными COVID-19.

Добавим, что в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 823 человека, умерло 10 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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