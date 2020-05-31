2020-05-31T08:24:29+03:00
Происшествия

Житель Бурятии изнасиловал соседку и три года скрывался от полиции

Преступление он совершил в январе 2017-го, а поймали его в мае 2020
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Бурятии изнасиловал соседку и три года скрывался от полицииЖитель Бурятии изнасиловал соседку и три года скрывался от полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Три года удавалось скрываться от полиции 52-летнему жителю бурятского села Большой Нарын, который 21 января 2017 года изнасиловал и избил свою 35-летнюю соседку. В тот день мужчина решил устроить посиделки с алкоголем и позвал свою знакомую. Вскоре, изрядно опьянев, он стал предлагать собутыльнице интим. Та отказалась. Тогда хозяин дома схватил деревянную палку и несколько раз ударил ей по голове. Женщина потеряла сознание. Пользуясь ее беспомощным состоянием, мужчина надругался над соседкой. В этот момент к нему в дом пришли мать жертвы с внуком, которые стали беспокоиться из-за длительного ее отсутствия. Преступник, увидев их, оттолкнул в сторону, выскочил на улицу и убежал.

Чтобы не попасться полиции, беглец постоянно менял места проживания, бродяжничал, подрабатывал на фермах и пилорамах, представляясь разными именами. Выйти на его след удалось на днях. Его вычислили по отпечаткам пальцев рук. На допросе мужчина дал признательные показания.

- Возбуждено уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Мужчине предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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