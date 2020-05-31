2020-05-31T10:12:21+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в 6-этажном доме в Иркутске

Трагедия произошла в доме по улице Ломоносова
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Два человека погибли на пожаре в 6-этажном доме в ИркутскеДва человека погибли на пожаре в 6-этажном доме в Иркутске
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Одна из квартир в 6-этажном жилом доме по улице Ломоносова, 74 в Иркутске загорелась днем 31 мая. Семь жильцов подъезда эвакуировались сами, еще троих вывели прибывшие пожарные. Спасатели пробрались в горящую квартиру и через 15 минут справились с огнем. Выяснилось, что хозяевам сгоревшего жилища спастись не удалось.

- В ванной комнате нашли тело 43-летнего мужчины, а на балконе обнаружен труп 73-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Эксперты уже установили возможную причину трагедии. Скорее всего, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас выясняются все обстоятельства пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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