2020-05-31T14:58:26+03:00
Происшествия

Ищут больше месяца: 27-летний житель Шелехова пропал без вести

Он ушел из дома и не вернулся 30 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут больше месяца: 27-летний житель Шелехова пропал без вести. Фото: поисковый отряд "111.62"Ищут больше месяца: 27-летний житель Шелехова пропал без вести. Фото: поисковый отряд "111.62"
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В Шелехове больше месяца разыскивают местного 27-летнего жителя Владимира Абраонова. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщает поисковый отряд «111.62». В сводке сообщается, что мужчина еще 30 апреля этого года ушел из дома и не вернулся. Больше на связь он не выходил. Никто из родных и друзей не знает, где он может находиться.

В поисковом отряде сообщают приметы пропавшего. Его рост 186 см, худощавое телосложение, светло-русые волосу, серые глаза. Был одет в голубую куртку, бордовую футболку, серые брюки, черные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить в поисковый отряд «111.62» или в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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